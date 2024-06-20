İmamoğlu hazır: Özel jetle yeni bir Almanya yolculuğu yükleniyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köln Belediyesini ziyaret etti. İstanbul'da vakit geçirmekten hoşlanmayan İmamoğlu maçı bahane ederek Almanya'yı ziyaret edeceği sözünü verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köln Belediyesini ziyaret etti. İstanbul'da vakit geçirmekten hoşlanmayan İmamoğlu maçı bahane ederek Almanya'yı ziyaret edeceği sözünü verdi.
İmamoğlu ve Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Belediyesi'nde bir araya geldi.
İmamoğlu, kendisine Alman Milli takım forması hediye eden Reker'e, Almanya ile Türkiye'nin finale kalması durumunda final maçını izlemek için Berlin'e gelme sözü verdi. "Maç bahane Alman derin devleti şahane" deyip, alışkanlık olduğu üzere 'hazır gelmişken' tekrar Avrupa ishitbaratıyla masaya oturup oturmayacağı merak konusu...