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Gündem İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:39:00 - 2020-12-24 23:09:03
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Noel' kutlaması yaptı. Noeli 'coğrafyamızın kadim bayramı' olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu coğrafyanın kadim bayramlarından Noel, tüm Hristiyan hemşehrilerimize kutlu, bayramlarını sevdiklerinden fiziken uzakta geçirecek olanlara sağlık, en büyük teselli olsun dilerim." dedi.

Şeb-i Arus etkinliklerinde yüce Kur'an'ın Türkçe okunmasına atıfta bulunan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımındaki 'Bu coğrafyanın kadim bayramı noel' ifadelerine sert tepki gösterdi.

 

 

 

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Yorumlar

Hasan

Siz niye uzerinize aliniyorsunuz  
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Memo

İnandığın noelin senin olsun eko birgün gerçeği söylemeni bekliyoruz
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