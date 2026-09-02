Beklenmedik gelişme gerçekleşir mi? Oyuncuyla anlaşma sağlanamadı ama...

Beşiktaş, Vaclav Cerny'den kurtulabilseydi Luiz Henrique'yi bitirecekti… Brezilya Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusundan ise siyah-beyazlılar hâlâ tam olarak vazgeçmiş değil. Ancak AS Roma ve Flamengo'nun parasının yetmediği ortamda 25 yaşındaki Sambacı için Beşiktaş şartları daha ne kadar zorlayacak? Ayın 4'üne kadar zaman var.