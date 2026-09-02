Beklenmedik gelişme gerçekleşir mi? Oyuncuyla anlaşma sağlanamadı ama...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş, Vaclav Cerny'den kurtulabilseydi Luiz Henrique'yi bitirecekti… Brezilya Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusundan ise siyah-beyazlılar hâlâ tam olarak vazgeçmiş değil. Ancak AS Roma ve Flamengo'nun parasının yetmediği ortamda 25 yaşındaki Sambacı için Beşiktaş şartları daha ne kadar zorlayacak? Ayın 4'üne kadar zaman var.
Beşiktaş, Avrupa için transferin son gününde sürpriz bir transferi zorladı... Eğer Vaclav Cerny'yi Rangers'a gönderebilseydi, Zenit'ten Luiz Henrique'ye imza attıracaktı.
Ancak teknik direktör Italiano, Poku'yu arkasına aldığı için sağ kanadı Cerny ile kapatabileceğini söyledi. Koopmeiners ya da Fofana transferlerine öncelik verilmesini istedi.
Günün sonunda Beşiktaş, Fofana için şartları zorlarken Luiz Henrique için çalışma yapılmaması kararı alındı... Tabii bu dakikadan sonra bir sürpriz olur, Cerny farklı bir destinasyon seçerse Beşiktaş, Sambacı sağ kanat için yeniden şartları zorlayabilir.
Brezilya Milli Takımı forması da giyen 25 yaşındaki Luiz Henrique, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri konumunda. İtalya Serie A ekibi Roma, Zenit’e 38 milyon euro sabit ve 5 milyon euro bonusu içeren toplam 43 milyon euroluk dev bir teklif sundu. Ancak Rus kulübünün taviz vermeyen tutumu nedeniyle İtalyan devi pazarlıklardan çekildi ve rotasını Stuttgart'ın Alman oyuncusu Jamie Leweling'e çevirdi.
Benzer şekilde Brezilya ekibi Flamengo da Zenit’in yüksek bonservis beklentisi nedeniyle oyuncunun transferinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2026/2027 sezonuna Zenit formasıyla başlayan Brezilyalı yıldız, çıktığı 6 resmi maçta henüz skora katkı yapamadı.
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