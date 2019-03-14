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İmamoğlu "Ezana saygısızlığa en yüksek direnci ben gösteririm" dedi ama...

Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek Taksim'de toplanan aile düşmanlarının ezanı protesto ettiği görüntülere ilişkin CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu hem protestocuları savundu hem de "Ezana saygısızlığa en yüksek direnci ben gösteririm" dedi .

14 Mart 2019 Perşembe 21:51
İmamoğlu "Ezana saygısızlığa en yüksek direnci ben gösteririm" dedi ama...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezanın ıslıklandığı görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Gördüğüm kadarıyla o protesto zaten var. Ama benim baktığım pencere şu; Bir kere ezana saygısızlığa karşı en yüksek direnci göstereceklerden biri olduğuma inanıyorum. Çünkü benim de inancım gereği, hatta bir başka inancın sesi de olabilir bu hiç önemli değil ama ezana saygısızlıkta gerçekten ona karşı duruş gösteririm, gerekeni söylerim." ifadelerini kullandı.

"Ezana saygısızlığa en yüksek direnci ben gösteririm" dedi ama...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek Taksim'de toplanan aile düşmanlarını savunan CHP'li İmamoğlu, ezan protestosuna ilişkin şunları söyledi.

"Şöyle bir görüntü var orada. Zaten oraya gelen insanlar kadın haklarıyla ilgili ya da kadına yapılan birtakım yanlış uygulamalarla ilgili protesto amaçlı gelmişler. Hem o günü kutlamak hem de bir farkındalık yaratmak. Dolayısıyla bir protesto sesi zaten varken ezan başlıyor. Şu denebilir, 'Bir anda o binlerce insan sussun' tabi ki ezana saygı önemli ve değerli, bu denebilir. Gördüğüm kadarıyla o protesto zaten var. Ama benim baktığım pencere şu; Bir kere ezana saygısızlığa karşı en yüksek direnci göstereceklerden biri olduğuma inanıyorum. Çünkü benim de inancım gereği, hatta bir başka inancın sesi de olabilir bu hiç önemli değil ama ezana saygısızlıkta gerçekten ona karşı duruş gösteririm, gerekeni söylerim. Fakat bazen toplumu toplumla karşı karşıya getirmemek adına bizim gibi yöneticilerin çok dikkatli olması lazım. Toplumun bir kesimini başka bir kesimine şikayet ettirerek toplumla toplumu karşı karşıya getirdiğiniz zaman bir çatışma yaratırsınız. Çok dikkat etmemiz lazım bence bunun ince detayına kadar irdelenmesi gerekirse başkasının açıklama yapması gerekir. Bu anlamda metodu doğru bulmuyorum. Bu başka bir yere gider. Ben ezanı çok seviyorum. Eğitimini aldım ezan okudum çok severim, bunu savunacak ilk kişi ben olurum ama bunu başka yerde tartışmak lazım. Siyasi ortamda toplumu toplumla karşı karşıya getirmeyelim lütfen ve de orada haksızlık olduğunu düşünüyorum. Onun da altını çizmek isterim."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:51
  1. İstanbul
  2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  3. CHP
  4. 31 Mart

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