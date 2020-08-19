İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın ofis tuttu

Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, soyismi nedeniyle muhafazakar kesimden destek alacağı düşünülerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak gösterilen, ardından halen kafalarda soru işaretlerine neden olan bir seçimle koltuğa oturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldığı günden bu yana desteğini git gide kaybetti.

Öyle ki, “Millet İttifakı’nın 2023’te Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusunu yönetlen anketlerin hiçbirinde İmamoğlu’nun ismi ilk sırada yer almıyor. Partililer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak görmek isterken, sağ kesimden gelen bir parça desteği kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu’nun 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istediği bilgisi de kulisleri salladı.

Tüm bunlar yaşanırken, İmamoğlu’ndan ilginç bir hamle geldi.

Ankara’dan ofis tuttu

Haberler.com’un aktardığına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın bir mesafede ofis tuttu.

İstanbul’u yönetmeyi beceremeyen İmamoğlu’nun, Ankara gündeminden uzak kalmamak ofis tuttuğu belirtildi.

İmamoğlu, ofis için Tepe Prime binasını seçti. İBB Başkanının, aylık 7 bin TL kira ödediği ifade edildi.

“Erdoğan’a yakın olmak istiyor”

Siyaset konusunda hiçbir tecrübesi olmayan, ayrıca İBB yönetiminde de 1 yılda çuvallayan İmamoğlu için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübelerinden yararlanmak amacıyla külliyeye yakın bir yerden ofis tuttu” şeklinde de esprili yorumlar yapıldı.