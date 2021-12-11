İmamoğlu buna çok sevinecek! Müslüman ülkeye trans başkan

Münübe Yılmaz

Resmî dini İslam olan, nüfusunun da yaklaşık yüzde 90’ı Müslümanlardan oluşan Bangladeş’te skandal bir gelişme yaşandı. Bangladeş’in Trilochanpur kasabasında geçtiğimiz günlerde yapılan belediye başkanlığı seçimini Nazrul Islam Ritu adlı transseksüel bir kadın kazandı. 40 bin kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkanlığı koltuğuna oturan 43 yaşındaki Ritu, verdiği röportajda; “Bu iyiye işaret. Tabular yıkılıyor” diyerek sapkınlığa gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin ilk transseksüel belediye başkanı oldu

Bangladeş’in ilk transseksüel belediye başkanı seçilen Ritu, memleketi Trilochanpur'dan çocukken kaçtığını ve Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir trans komününe sığındığını anlattı. 20’li yaşlarının sonlarında bölgeye geri döndüğünü ifade eden sapkın Ritu, seçilmesinin Bangladeş’te çok büyük bir kültürel farkındalığın oluşmaya başladığını gösterdiğini ileri sürdü.

1.5 milyon trans sapkına ayrı bir cinsiyet olarak tanımlanma hakkı verilmişti

Bangladeş, 2013 yılında ülkedeki yaklaşık 1.5 milyon trans sapkına ayrı bir cinsiyet olarak tanımlanma hakkı vermişti. 165 milyon nüfuslu Müslüman çoğunluklu ülkede geçen yıl da “trans Müslümanlar(!)” için Dakka’da ilk İslami kolej açılarak büyük bir pespayeliğe imza atılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, eşcinsel evliliği onayladığını söylemişti

Bilindiği gibi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Türkiye’de eşcinsel evliliği onayladığını, fakat toplumun buna hazır olmadığını ifade etmişti.