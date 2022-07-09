İmamoğlu bayramda vatandaşları kurban edecekti

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mega kentte yaşayan vatandaşlara hizmet etmek yerine zulmediyor.

İstanbulluların, İmamoğlu döneminde görmediği ve yaşamadığı rezillik kalmadı.

Mega kentte yaşayan vatandaşlar; bu zamana kadar raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü.

İstanbullular büyük tehdit: İETT

Son dönemlerde artan kazalar ve yangınlar nedeniyle İETT otobüsleri İstanbullular için büyük bir tehdit haline geldi.