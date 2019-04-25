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İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda İETT'nin 2018 Faaliyet Raporu tartışıldı. AK Parti Grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirim vaadine yeni bir teklif getireceklerini açıkladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 21:46

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan 3'üncü oturumunda İETT'nin 2018 Faaliyet Raporu konuşuldu.

Sunum sırasında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirimi hakkındaki vaatlerini hatırlatarak, "Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu sözler üzerine, "Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın" şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:46
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • HocaogluHocaoglu16 dk önce
    Hadi yapin da gorelim ! Sayin Imamoglu
  • Tele FerikTele Ferik29 dk önce
    Madem olabiliyordu bu indirim, Ekrem Imamoglu başkanimi beklediniz. Kim ne derse desin Ekrem Başkan ilaç oldu ilaç. Umarim seçimler iptal olur. O zaman ak koyun kara koyun ortaya çikar.
  • AllAll33 dk önce
    25 senedir niye inmedide şimdi iniyor

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