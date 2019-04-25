İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan 3'üncü oturumunda İETT'nin 2018 Faaliyet Raporu konuşuldu.

Sunum sırasında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirimi hakkındaki vaatlerini hatırlatarak, "Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu sözler üzerine, "Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın" şeklinde yanıt verdi.