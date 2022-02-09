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Gündem İmamları karalayanları utandıracak görüntü!
Gündem

İmamları karalayanları utandıracak görüntü!

Afyonkarahisar'da yolda kalan vatandaşların yardımına koşan köy imamının davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:04:00 - 2022-02-09 23:13:34

 Yeniakit.com.tr 

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma neticesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Buzlanma nedeni ile kazaların meydana gelmesi trafik akışını durdururken, bir imam hazırladığı çay ve yanına aldığı bisküvilerle yolda kalanlara yardım etti.

İmamın davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından övgülerle paylaşıldı.

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