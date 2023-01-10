İmamlara hakaret edilen Star TV'nin Ömer dizisi İBB metrolarında! Diyanet, İmamlar, Saadetliler siz neredesiniz?

Yeniakit.com.tr

Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi rezil dizileri milletin ekranına getiren OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Ömer ile imamlar hedef alınıyor.

Müslümanların değerlerinin açıkça hedefe konduğu Ömer dizisinin fragmanı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metrolarda tanıtılıyor.

İsrail'den uyarlama dizide imam başrol!

İsrail'in Shtisel adlı dizisinden uyarlanan ve başrollerini Barış Falay ile Selahattin Paşalı’nın paylaştığı filmde, babası imam olan Ömer adındaki bir müezzin, öğrencisinin eşinden ayrılmış annesi gayr-i meşru ilişki yaşıyor.

Babayı oynayan imam ise bir Müslümanın sahip olması gereken yumuşak huydan uzak, kibirli, geçimsiz ve şiddet yanlısı bir kişi olarak tanıtılıyor.

Dizinin senaryo ve dini içerik danışmanlığını ise Emre Dorman yapıyor.

Müslümanların değerlerini hedef alan diziye, Hz. Ömer'i çağrıştıracak şekilde, "Ömer" adının konması da ayrıca tepkilere sebep olurken, Diyanet'in imamları savunarak diziye tepkisini göstermesi bekleniyor.