İmamdan, sınır dışı kararı aldıran Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e “iftira” davası
Fransa’da laiklik değerlerine aykırı vaazlar verdiği iddiasıyla hakkında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından sınır dışı kararı alınan imam Hassan Iquioussen’in avukatları, “iftira attığı” suçlamasıyla Darmanin’i dava etti.
Fransız basınındaki haberlere göre, halihazırda Belçika’da bulunan Iquioussen’in avukatları, Darmanin’in Fransız BFMTV kanalında 2 Eylül’de İquouissen’e yönelik kullandığı “bölücü”, “firari”, “suçlu” ve “yargıdan kaçtığı” ifadelerini iftira olarak değerlendirerek yargıya taşıdı.
Darmanin’in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, kararı askıya alan mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay’a başvuru yapmış, Danıştay 30 Ağustos’ta mahkemenin kararını bozarak imam Iquioussen’in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı. Fransa, o sırada Belçika’da olan imam Iquioussen’in getirilip sınır dışı edilmesi amacıyla uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı. Bunun üzerine Belçika polisi imamı gözaltına almıştı. Belçika yargısı ise önceki gün aldığı kararla imamın Fransa’ya iadesi talebini reddetmişti.