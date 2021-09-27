İmam hatipleri bırak da buna cevap ver Ahmet Hakan: Bir mühendis nasıl Hürriyet'in matbaasında asgari ücretli çalışan olarak gösterilir?

Hürriyet Gazetesi'nde çalışan 45 gazeteci, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na (TGS) üye oldukları gerekçesi ile 2 yıl önce işten çıkartılmıştı. Hürriyet'ten çıkarılan gazeteciler geçen onca süreye rağmen hala haklarını alamadı.

Matbaada asgari ücretli çalışan mühendis!

Gazeteciler, bugün Bakırköy Adliyesi'ndeki yeni duruşmaya katıldı. Haklarını arayan gazeteciler duruşma öncesinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Likitgaz’da Makine Mühendisi ve Bölge Müdürü olarak 19 bin TL maaş alan kişi, Hürriyet matbaasında asgari ücretle çalışan kamyon şoförü; Demirören’de Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak 22 bin TL ücret alan kişi hem Bağcılar hem de İzmir matbaalarında asgari ücretle çalışan uzman olarak gösterildi."

2 yıl önce Hürriyet Gazetesi’nde, TGS üyesi oldukları için işten çıkarılan 45 gazetecinin alacak davasına İstanbul 40. İş Mahkemesi bakıyor.

Gözler Ahmet Hakan'da

Ahmet Hakan Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet Gazetesi'ndeki bu hukuksuzluk karşısında hiçbir açıklamada bulunmadı. Kamuoyu Hakan'a, "İmam Hatip okulları ile uğraşmayı bırak da şu sorunun cevabını ver: Bir mühendis nasıl Hürriyet'in matbaasında asgari ücretli çalışan olarak gösterilir?" tepkisini verdi.