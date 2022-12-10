Böylesi görülmedi! Bakın şu imamlara

İstanbul kapsamındaki yaklaşık 300 imam hatip okulundan 4 bin öğrencinin katılım sağlayacağı 13. İmam Hatip Spor Oyunları, tekvando mücadeleleriyle başladı..

Törene, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ile Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara katıldı.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, bu yarışların 13 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, bunu başarmanın kolay olmadığını ve emek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Spor oyunlarının, sporun birleştirici gücünü gösterdiğini aktaran Hacıcaferoğlu, sporun sadece birleştirici olduğu için değil, bir sağlık aracı olduğu için önemli olduğunu, tüm dünyada aynı etkiyi yarattığını, spora olan ilginin kendilerine mutluluk verdiğini ve yaklaşık 250 okuldan katılan tüm sporcuları başarılar dilediğini aktardı.

"Bu salonda milli takıma katılacak değerli yeni yüzler görüyorum"

Recep Temtek de, tekvando milli takımının uluslararası organizasyonlarda güzel işler başardığını ve Meksika'daki şampiyonada Paris Olimpiyatları için ciddi puanlar kazandığını belirterek, "Milli takım son Balkan Şampiyonası'nda 19'u altın 44 adet madalya kazandı. Bu salonda da Türk milli takımına katılacak çok değerli yeni yüzler görüyorum. Asil bir spor olan tekvando sporcuları çok şanslı." diye konuştu.

Spora ve sporcuya destek vermek için mücadele ediyoruz

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, Türkiye'de 8 öğrenciden birinin imam hatipli olduğuna dikkati çekerek, "İsteriz ki olimpiyatlarda 8 başarılı sporcudan biri de imam hatipli olsun en azından. Onun için Öncü Spor kulübümüzle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında spora ve sporcuya destek vermek için mücadele ediyoruz. Hem ferdi hem takım sporlarıyla iki dönem boyunca 9 branşta başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hocalarımıza, sporcularımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

4 bin öğrenci katılım gösterecek

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak, motivasyon sağlamak ve daha ileriye gitmelerine vesile olmak üzere düzenlenen organizasyona geçen yıl yaklaşık 250 okuldan 3 bin öğrencinin iştirak ettiği İmam Hatip Spor Oyunları'na, bu yıl da yaklaşık 300 okuldan toplam 4 bin öğrenci katılıyor.

Gençler, 2023 yılı mayıs ayı sonuna kadar devam edecek oyunlar boyunca tekvando, badminton, masa tenisi, voleybol, okçuluk, ayak tenisi, futsal, basketbol, güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşlarıyla daha sonra ise İstanbul genelindeki başarılı sporcularla mücadele edecek. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapılacak.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışlarda kazanan sporculara madalyaları ve kupaları takdim edilecek. Ayrıca toplam 300 bin lira değerinde ödüller dağıtılacak.