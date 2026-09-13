İmam hatip okullarında yeni dönem heyecanı: Şampiyonalara TOGG hediye edilecek...

2026 YKS’de Türkiye birinciliği ve dereceleri elde eden imam hatipli gençler, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ödüllendirilecek. Kartal ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Liselerinde düzenlenecek törenlerde başarılı öğrencilere Togg otomobil hediye edilecek.



2026-2027 eğitim öğretim yılı, imam hatip okullarında elde edilen akademik başarıların kutlandığı anlamlı bir programla başlayacak. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 YKS’de Türkiye derecesi elde eden öğrencilerini yeni eğitim yılının ilk gününde düzenlenecek törenlerle ödüllendirecek.





Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 YKS’de AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Selahaddin Coşkun ile YDT Arapça Türkiye birincisi Ammar Mahmud başta olmak üzere dereceye giren öğrencileri için düzenleyeceği törende, iki gence başarılarının karşılığı olarak Togg marka otomobil hediye edecek.



İlk 3’te ikişer derece aldılar



Kartal AİHL, 2026 YKS’de elde ettiği sonuçlarla imam hatip okullarının akademik başarıdaki yükselişinin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Okul, ilk 10’da 4, ilk 100’de 22 ve ilk 1000’de 78 derece elde ederken, ilk 1000’deki başarılar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinin tamamına yayıldı. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de 2026 YKS’de önemli bir başarıya imza atan öğrencisi Muammer Rasih Efe’yi ödüllendirecek. Sözel puan türünde Türkiye ikincisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye üçüncüsü olan Efe’ye, okul tarafından Togg marka otomobil hediye edilecek.



Başarı geleneği büyüyor



2026 YKS sonuçlarında imam hatipli öğrenciler farklı puan türlerinde Türkiye derecelerine imza attı. İmam hatipli öğrencilere ait sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanı olmak üzere 4 farklı alanda ilk 100’de 55, ilk 1000’de ise 485 derece yer aldı. ÖNDER tarafından düzenlenen YKS Şampiyonları Buluşması’nda ise Türkiye’nin farklı illerinden dereceye giren 113 imam hatipli öğrenci bir araya geldi. Programda öğrenciler, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okullardan gelerek başarı hikâyelerini ve sınava hazırlık tecrübelerini birbirleriyle paylaştı.





LGS’nin de parlayan yıldızı onlar



İmam hatip okullarının akademik başarıları yalnızca YKS ile sınırlı kalmadı. 2026 LGS’de 17 ilden 31 imam hatip ortaokulu öğrencisi 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca 1.064 imam hatip öğrencisi sınavda yalnızca bir yanlış veya bir boş yaparak tam puanı kıl payı kaçırdı. İstatistiklere göre son yıllarda yüzde 1’lik başarı dilimindeki imam hatip öğrencilerinin sayısı üç katına, yüzde 5’lik başarı dilimindeki öğrencilerin sayısı ise iki katına çıktı.



Teşvik, yeni başarılara ilham oluyor



İmam hatip okullarında elde edilen bu sonuçlarda gençlerin azmi kadar öğretmenlerin emeği, ailelerin desteği ve okulların sunduğu eğitim imkânları da önemli rol oynuyor. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesiyle bir yandan gençlerin emeklerinin karşılığını görmeleri, diğer yandan yeni başarıların teşvik edilmesi hedefleniyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilecek törenlerde öğrencilerin başarıları kutlanırken, başarının yalnızca bir sonuç değil; emek, azim ve hedef sahibi olmanın bir karşılığı olduğu mesajı verilecek.



