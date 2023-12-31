İmam-Hatip neslinin öncüsüydü! Ahmet Tevfik İleri’yi rahmetle anıyoruz

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

İmam Hatip Okulları’nın açılmasına öncülük eden büyük dava adamı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 62. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.

Adeta zor dönemlerdeki dik duruşunun nişanesi olan, “Bu milleti dininden koparırsanız bu ülkeyi mahvedersiniz, bu milletin ve bu devletin temeli, ancak bu milletin inanç değerleriyle yaşar” sözleriyle Müslüman Anadolu milletinin gönlünde yer edinen Ahmet Tevfik İleri aradan geçen 62 yıla rağmen özlemle anılıyor.

Yaşantısını İslam davasına adayan İleri, yaşadığı dönem içerisinde inandığı değerler uğruna birçok zorluğa göğüs gerdi. Siyasi hayatı boyunca, eğitim hayatımızın millî bir boyut kazanması için büyük çaba sarf eden Tevfik İleri, 31 Aralık 1961 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu. Tevfik İleri, Cebeci Asri Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

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