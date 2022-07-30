İmam hatip kaçkını Coşkun coştu! Ahmet Hakan'a bek sen
Halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen imam Halil Konakçı'ya, sözde imam hatipli Ahmet Hakan da akıl vermeye kalktı. Müftü oğlu olmasına rağmen dinî hassasiyet gözetmeyen Hakan, milletin inanç ve değerlerine vurgu yapan imama aklınca uyarılarda bulundu.
Halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen imam Halil Konakçı'ya, sözde imam hatipli Ahmet Hakan da akıl vermeye kalktı. Müftü oğlu olmasına rağmen dinî hassasiyet gözetmeyen Hakan, milletin inanç ve değerlerine vurgu yapan imama aklınca uyarılarda bulundu. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:
"- Nefret ettirme İmam Halil, sevdir.
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- Zorlaştırma İmam Halil, kolaylaştır.
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- Uzaklaştırma İmam Halil, yakınlaştır.
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- Üslupsuz konuşma İmam Halil, tatlı dille konuş.
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- Kavgacı olma İmam Halil, uzlaştırıcı ol.
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- Milleti dinden soğutma İmam Halil, dine ısıt."