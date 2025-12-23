  • İSTANBUL
Gündem İmam Hatip düşmanı Saran’lar, Samyeli’ler bir yana, İHL bir yana
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İmam Hatip düşmanı Saran’lar, Samyeli’ler bir yana, İHL bir yana" başlıklı yazısı...

Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna oturan Sadettin Saran, geçtiğimiz yıllarda sarfettiği bir cümlesi ile çok tartışılmıştı.. “Eğitim durumumuz çok kötü” diye söze başlamış, sözümona Türkiye’yi Güney Afrika’dan bile kötü gibi göstermek için, “G. Afrika’da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeterlidir.” diye devam etmiş.

Şimdi otlar, tüyler dikenler çerçevesinde, kızlarla buluşmalar çerçevesinde sormamız lazım, laikçi kemalistler tarafından, filozof gibi gösterilmeye çalışılan bu Sadettin Saran’a: “Bir milletin yok edilmesi için sadece bombalar füzeler değil, otlar da çok etkili değil mi.. Ahlaki yozlaşma da çok etkili değil mi?”

Saran’ın aynı konuşma içinde, İmam Hatiplerle ilgili bir cümlesi olmasa, belki kaynayıp gidecekti.

Laikçiliğini, kemalistliğini ve bu anlamda İmam hatip düşmanlığını da, sadece siyasi iktidara eğitim konusunda bel altı vuruş yaparak göstermemiş, şu cümleyi de kurmuş, Saran: “İmam Hatip Liseleri’nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor.”

Ne yapmak istiyor?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

3
Yorumlar

Milli bekâ

Vatandaşlıktan atılma cezası getirilsin bakın herkes nasıl muma dönüyor.

İğrendik yani

Yıllardır topluma rol model olarak sunulan gazeteci sporcu sanatçı işadamı kılıklı yobazlar dan uyuşturucu bağımlılığı cinsel sapkınlık fuhuş herşey çıktı.
