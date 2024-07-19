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Gündem İmam Cuma sohbetinde 'tarikatlar şirk yuvası' deyince cami karıştı!
Gündem

İmam Cuma sohbetinde 'tarikatlar şirk yuvası' deyince cami karıştı!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 22:53:00 - 2024-07-19 23:03:41
İmam Cuma sohbetinde 'tarikatlar şirk yuvası' deyince cami karıştı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Yapracık Merkez Camii'nde imamın tarikatlara dil uzatması cemaat arasında tartışmaya yol açtı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'yü öne süren çevreler, tasavvuf yolunda hizmet eden ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları FETÖ'cü hainlerle aynı kefeye koyarak hedef alıyor.

Sistematik bir şekilde tarikat ve cemaatlara yönelik çeşitli gerekçelerle algı operasyonları sürerken, bugün Yapracık Merkez Camii'nde imam, tepki çeken ifadeler kullandı.

Birgün muhabiri gibi konuştu!

İmam sohbetinde, "Tarikatlar birer şirk yuvasıdır. Şeyhler, gavslar, kutuplar hepsi şirk aracıdır." dedi.

O esnada sohbeti dinleyen cemaatten bazıları imamın sözlerine tepki gösterdi.

İmama tepki gösteren bir kişi, camide bulunan bazı şahıslar tarafından hedef alındı. Cuma sohbeti yerini arbedeye doğru giden tartışmaya bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemaat arasındaki tartışma araya girenler sayesinde sona ererken, imam kaldığı yerden devam ettiği sohbetinin sonuna kadar tarikatlara yönelik tepki çeken ifadeler kullanmayı sürdürdü.

Bir cami imamının sol gazete muhabiri gibi tarikatları minberde hedefe koyması, bunu yaparken de cemaati birbirine düşürmesi tepki çekti.

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