Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery’nin Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı “For EU. For Family” yaklaşımı, markanın küresel ölçekte benimsediği “For Family” anlayışının Avrupa pazarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yeni bir uzantısını oluşturuyor. Marka bu yaklaşımla, Avrupa şehirlerinin tarihi merkezlerindeki dar sokaklardan ülkeler arası uzun yolculuklara, çocukların okula bırakılmasından günlük alışveriş ihtiyaçlarına kadar ailelerin farklı kullanım alışkanlıklarına yanıt vermeyi hedefliyor. Chery, aile odaklı mobilite stratejisini “Space. For Family”, “Safety. For Family” ve “Technology. For Family” olmak üzere üç temel değer üzerine inşa ediyor. Geniş ve işlevsel yaşam alanları, güvenlik teknolojileri ve akıllı mobilite çözümleri markanın ürün geliştirme yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Fransa, Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Avrupa pazarlarında kullanıcıların gerçek yaşam deneyimlerini inceleyen Chery, farklı aile yapılarının ve günlük kullanım alışkanlıklarının ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda ürün ve hizmetlerini Avrupa'daki kullanıcı beklentilerine uygun biçimde geliştirmeyi sürdürüyor. Marka, Paris Otomobil Fuarı'nın basın gününde Avrupa Birliği pazarına yönelik orta ve uzun vadeli planlarını da açıklayacak. Aynı zamanda tanıtılacak Chery Family Care hizmet programıyla satın alma sürecinden uzun dönemli araç kullanımına kadar uzanan kapsamlı bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor.