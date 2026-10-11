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Otomotiv
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Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Avrupa’da yüzde 193’lük satış büyümesi yakalayan Chery, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda dört TIGGO modeli ve tamamen elektrikli yeni şehir otomobili CHERY Q ile gövde gösterisine hazırlanıyor. “For EU. For Family” yaklaşımıyla Avrupa’ya özel stratejisini ortaya koyacak marka, aile odaklı mobilite vizyonunu yeni nesil elektrikli modeliyle buluşturacak.

#1
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery markası, 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacak Paris Otomobil Fuarı’nda beş farklı modelden oluşan ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor. Avrupa’daki ailelerin günlük mobilite ihtiyaçlarını merkeze alan marka, fuarda “For EU. For Family” (Avrupa İçin, Aile İçin) yaklaşımını ilk kez tanıtarak bölgeye yönelik uzun vadeli büyüme stratejisinin yeni aşamasını ortaya koyacak. Chery, ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yanı sıra hizmet altyapısına yönelik yatırımlarıyla da Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery Grubu, 2026 yılında küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırırken Avrupa’da da dikkat çekici satış rakamlarına ulaştı. Ocak-eylül döneminde toplam 1 milyon 551 bin 178 adet araç ihraç eden grup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,6 büyüme kaydetti. Böylece Chery Grubu, 2025 yılının tamamındaki ihracat hacmini 2026'nın ilk dokuz ayında aşmayı başardı. Avrupa pazarında ise büyüme çok daha yüksek bir ivmeye ulaştı. Ocak-ağustos döneminde 24 Avrupa pazarında toplam 234 bin adetlik satış gerçekleştiren Chery Grubu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 büyüdü. Bu satışların 114 bin adetten fazlasını yeni enerjili araçlar oluşturdu. Elde edilen sonuçlar, grubun Avrupa'daki ürün çeşitliliğini ve yerel pazarlara yönelik stratejik yaklaşımını destekleyen önemli göstergeler arasında yer aldı.

#3
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery’nin Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı “For EU. For Family” yaklaşımı, markanın küresel ölçekte benimsediği “For Family” anlayışının Avrupa pazarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yeni bir uzantısını oluşturuyor. Marka bu yaklaşımla, Avrupa şehirlerinin tarihi merkezlerindeki dar sokaklardan ülkeler arası uzun yolculuklara, çocukların okula bırakılmasından günlük alışveriş ihtiyaçlarına kadar ailelerin farklı kullanım alışkanlıklarına yanıt vermeyi hedefliyor. Chery, aile odaklı mobilite stratejisini “Space. For Family”, “Safety. For Family” ve “Technology. For Family” olmak üzere üç temel değer üzerine inşa ediyor. Geniş ve işlevsel yaşam alanları, güvenlik teknolojileri ve akıllı mobilite çözümleri markanın ürün geliştirme yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Fransa, Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Avrupa pazarlarında kullanıcıların gerçek yaşam deneyimlerini inceleyen Chery, farklı aile yapılarının ve günlük kullanım alışkanlıklarının ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda ürün ve hizmetlerini Avrupa'daki kullanıcı beklentilerine uygun biçimde geliştirmeyi sürdürüyor. Marka, Paris Otomobil Fuarı'nın basın gününde Avrupa Birliği pazarına yönelik orta ve uzun vadeli planlarını da açıklayacak. Aynı zamanda tanıtılacak Chery Family Care hizmet programıyla satın alma sürecinden uzun dönemli araç kullanımına kadar uzanan kapsamlı bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor.

#4
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery, 13-18 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak Paris Otomobil Fuarı’nda beş farklı modelini sergileyecek. Markanın standında oluşturulacak aile odaklı mobilite deneyim alanı, farklı yaşam tarzlarına ve yolculuk ihtiyaçlarına yönelik çözümleri bir araya getirecek. Chery’nin Fransa pazarında satışa sunduğu ilk modeller olan TIGGO 4 ve TIGGO 7, farklı donanım seçenekleriyle fuarda yer alacak. Geniş iç mekânı ve konfor özellikleriyle öne çıkan TIGGO 8, özellikle kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için sunduğu çözümleri ziyaretçilere tanıtacak. TIGGO 9 ise markanın üst segment tasarım anlayışını ve akıllı teknolojiler alanındaki gelişimini temsil edecek.

#5
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Fuarın yeniliklerinden biri de tamamen elektrikli CHERY Q olacak. Avrupa Birliği pazarında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak olan A0 segmentindeki yeni model, özellikle küçük ailelere ve ilk kez otomobil satın alacak kullanıcılara hitap ediyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanım kolaylığı sunmayı hedefleyen CHERY Q, işlevsel iç mekânı ve akıllı teknolojileriyle markanın Avrupa’daki elektrikli otomobil ürün gamını genişletecek.

#6
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery Grubu'nun küresel ölçekte elde ettiği büyüme, Avrupa pazarına yönelik stratejik yatırımlarını da destekliyor. 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin sektör verilerine göre grup, dünya otomotiv satışlarından yüzde 4,4 pay alarak küresel sıralamada dokuzuncu sırada yer aldı. Yeni enerjili araç satışlarında ise yüzde 5,5'lik küresel pazar payına ulaşarak dünyanın ilk beş otomotiv grubu arasına girdi. Chery'nin Paris Otomobil Fuarı’ndaki katılımı, grubun küresel teknoloji ekosistemini yerel pazar ihtiyaçlarıyla buluşturan uzun vadeli stratejisinin önemli adımlarından birini oluşturuyor. Marka, “In Europe, For Europe” (Avrupa'da, Avrupa İçin) yaklaşımı doğrultusunda Avrupa'daki kullanıcılara yönelik ürün, hizmet ve mobilite deneyimlerini geliştirmeye devam ediyor.

#7
Foto - Chery’den Avrupa’ya beşli şov! TIGGO ailesine elektrikli kardeş! Sahne sırası CHERY Q’da

Chery Grubu, Paris Otomobil Fuarı'nın ardından ekim ayının ilerleyen günlerinde düzenlenecek Chery International User Summit 2026 etkinliğiyle teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını daha geniş bir platforma taşıyacak. Chery, OMODA & JAECOO, iCAUR ve AiMOGA markalarının bir araya geleceği organizasyonda, grubun farklı mobilite alanlarına yönelik geliştirdiği teknolojiler ve kullanıcı odaklı çözümler sergilenecek. Chery, “Together. For Family” yaklaşımıyla aile odaklı mobilite vizyonunu öne çıkarırken OMODA & JAECOO, Infinity Night ve OMODA Super Hybrid Marathon gibi organizasyonlarla hibrit teknolojileri ve kullanıcılarla birlikte geliştirdiği yenilikçi çözümleri tanıtacak. iCAUR, açık hava yaşam tarzını destekleyen mobilite anlayışına odaklanırken AiMOGA Global Business Conference kapsamında akıllı otomobillerden robotik teknolojilere ve akıllı yaşam çözümlerine uzanan yenilikler ele alınacak. Chery, Fransa pazarındaki ilk adımlarından Paris Otomobil Fuarı'ndaki kapsamlı ürün tanıtımına uzanan süreçte Avrupa'daki varlığını güçlendirmeyi sürdürürken, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran mobilite çözümleriyle bölgedeki uzun vadeli büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

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