MotoGP Endonezya Grand Prix'sini kazanan belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik sorun deniyle yarışı tamamlayamadı.
MotoGP'de sezonun 17. yarışı, Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.
Marco Bezzecchi, 40 dakika 46.582 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. galibiyetini elde etti.
SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, liderin 4.260 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 6.890 saniye farkla üçüncü oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yaşadığı mekanik sorun deniyle yarışı tamamlayamadı.
Sezonun 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, 25 Ekim'de koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 355
2. Marc Marquez (İspanya): 353
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 309
4. Ai Ogura (Japonya): 259
5. Pedro Acosta (İspanya): 258
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18