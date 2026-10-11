Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Engelli bireyleri kültür, sanat, tarım ve spora yönlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylere yönelik birçok adım atıldığını, evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar pek çok hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını kaydetti. Merkezde kalan engelli bireylere tamamen ücretsiz hizmet sunulduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet. Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun bir eseri."