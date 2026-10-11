Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkentte Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sağlamak amacıyla oluşturulan "Nefes Merkezi"nin açılışını yaptı. Bakan Göktaş, "Engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik" dedi.