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Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

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AA Giriş Tarihi:

Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkentte Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sağlamak amacıyla oluşturulan "Nefes Merkezi"nin açılışını yaptı. Bakan Göktaş, "Engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik" dedi.

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileriyle merkezi gezen Göktaş, burada kalan engelli bireylerle sohbet etti. Program kapsamında "İyilik Var" standını da ziyaret eden Göktaş, daha sonra iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini gezip, engelli bireylerin yaptıkları ürünleri inceledi. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara'nın ilk Nefes Merkezi'nin, engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirten Göktaş, kadın ve erkekler için ayrı birimler oluşturulduğunu söyledi. Benzer bir merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde de açtıklarını anımsatan Göktaş, şimdiye kadar 48 merkez açtıklarını, bunu bir ay içinde Türkiye geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Göktaş, engelli ailelerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesinin ameliyat olduğunda, şehir dışına çıktığında veya başına bir şey geldiğinde çocuğunu bırakabilecek bir yer bulmak olduğunu, tam da bu ihtiyaca cevap veren bir merkezi Ankara'da açtıklarını ifade etti.

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ" Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 779 engelli bireye hizmet verdiğini aktaran Göktaş, 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğünü anlattı. Göktaş, merkezde engelli bireylerin tasarım ve ahşap atölyelerinde çalışmalar yaptığını, sportif faaliyetlerle desteklendiğini belirterek, merkezde 53 lisanslı engelli sporcunun bulunduğunu bildirdi.

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Engelli bireyleri kültür, sanat, tarım ve spora yönlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylere yönelik birçok adım atıldığını, evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar pek çok hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını kaydetti. Merkezde kalan engelli bireylere tamamen ücretsiz hizmet sunulduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet. Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun bir eseri."

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

"İYİLİKLERİ GÖRÜNÜR KILMAMIZ ARTIK ELZEM" Göktaş, İyilik Var Platformu'nu da tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını belirterek, platformla hayırseverliği daha görünür kılmayı ve iyiliği ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarının altını çizdi. Türk milletinin dayanışmayı seven ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir anlayışa sahip olduğuna işaret eden Göktaş, "Ancak kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir ortamda iyilikleri de görünür kılmamız artık elzem." dedi.

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Foto - Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı

Vatandaşların bu platforma devlet güvencesi altında gönüllü olarak e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabileceklerini dile getiren Göktaş, gönüllülerin yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde değerlendirebileceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve İyilik Var Platformu'na kayıt yaptırmaya davet etti.

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