Trump ve katil İran'a saldırıyı görüşüyor! 3 senaryo hazırlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırı konusunda görüşmeler yürüttüğü iddiası İsrail basınına yansıdı. Kanal 13’ün isimlerini açıklamadığı üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, temasların henüz nihai bir karara dönüşmediği ileri sürüldü.

Yetkililer, Netanyahu’nun seçimlerden önce İran’a saldırı düzenlenmesini istemediğini savundu. Bu nedenle İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlere kadar böyle bir adım atılması olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ORDUNUN ÜÇ SENARYOYA HAZIRLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Siyasi kararın henüz verilmediği belirtilen haberde, İsrail ordusunun farklı askeri seçenekler üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu seçeneklerin İsrail’in tek başına saldırması, ABD ile ortak operasyon düzenlenmesi veya İran’dan gelebilecek bir saldırıya misilleme yapılması olduğu aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen bir İsrailli yetkili, ordunun yüksek alarm durumunda olduğunu ileri sürdü. ABD ve İsrail orduları arasındaki iletişimi “iyi ve net” olarak nitelendiren yetkili, askeri düzeyde diyaloğun sürdüğünü savundu.

Kanal 13 ayrıca, İsrail ordusunda ABD’nin er ya da geç İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatacağı yönünde bir değerlendirme bulunduğunu öne sürdü.

WASHINGTON’UN TALEBİNE İLİŞKİN BAŞKA BİR İDDİA

İsrail basınında daha önce yayımlanan başka bir haberde ise Washington’un savaşı yeniden alevlendirmekten kaçındığı ve İsrail’den İran’a karşı bağımsız bir saldırı düzenlemesini istediği iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, ABD’nin doğrudan katılacağı bir saldırının Amerikan ara seçimleri öncesinde Trump’a siyasi zarar verebileceği, İsrail’in düzenleyeceği bir operasyonun ise Netanyahu’ya seçim avantajı sağlayabileceği hesabının yapıldığı ileri sürülmüştü. Ancak bu adımın şimdilik askıya alındığı öne sürülmüştü.