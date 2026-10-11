  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor! Ağır yemekler sonrası ilaç niteliğinde hemen... Romatoloji Uzmanı tek tek açıkladı: Sabah uzun süren el ve parmak tutukluğunu önemseyin Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok! Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık! EYT sonrası yeni dönem başladı! 3600 günle emeklilik ve ikinci maaş formülü açıklandı Yeni dönem ne zaman başlayacak? Gözler A Milli Teknik Direktörlüğü koltuğunda! Engellilere ve ailelerine yönelik yapıldı! İlk ‘Nefes Merkezi’ açıldı Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı cebine koydu. Ancak Kerem Aktürkoğlu bu sezon hala golle tanışamadı. Üstelik bütün kulvarlarda 12 resmi maça çıktı.

#1
Foto - Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Kanarya'nın gollerini Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Kariyerinde skorer kimliğiyle öne çıkan Kerem Aktürkoğlu ise 7. haftanın sonunda hala golle tanışabilmiş değil...

#2
Foto - Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları sarsamadı:

#3
Foto - Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Süper Lig: 6 maç, 346 dakika-gol yok Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 5 maç, 387 dakika-gol yok Şampiyonlar Ligi: 1 maç, 72 dakika-gol yok

#4
Foto - Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Kerem, Süper Lig'deki Samsunspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giymemişti.

#5
Foto - Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Milli futbolcu, kariyerinin son yıllarında genelde çift haneli skor katkısında bulunan bir isimdi. Hem gol hem de asist bakımından büyük fark yaratıyordu. Fakat bu sezonun girişi pek de etkili olmadı. Kerem'in Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2'şer asisti var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve..
Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne "Allahsızlar" haykırışı
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması etrafında yürütülen tartışmalar ile İBB yolsuzluk da..
Trump'tan İran iddiası
Dünya

Trump'tan İran iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini sona erdirdiklerini savundu.

Özel'den önce özür sonra pişkinlik!
Gündem

Özel'den önce özür sonra pişkinlik!

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi. Özel özrünün ardından pişkin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor

İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın köklü ..
Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi!
Gündem

Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği kritik Riva toplantısında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23