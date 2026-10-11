Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı cebine koydu. Ancak Kerem Aktürkoğlu bu sezon hala golle tanışamadı. Üstelik bütün kulvarlarda 12 resmi maça çıktı.
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı cebine koydu. Ancak Kerem Aktürkoğlu bu sezon hala golle tanışamadı. Üstelik bütün kulvarlarda 12 resmi maça çıktı.
Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Kanarya'nın gollerini Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Kariyerinde skorer kimliğiyle öne çıkan Kerem Aktürkoğlu ise 7. haftanın sonunda hala golle tanışabilmiş değil...
27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları sarsamadı:
Süper Lig: 6 maç, 346 dakika-gol yok Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 5 maç, 387 dakika-gol yok Şampiyonlar Ligi: 1 maç, 72 dakika-gol yok
Kerem, Süper Lig'deki Samsunspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giymemişti.
Milli futbolcu, kariyerinin son yıllarında genelde çift haneli skor katkısında bulunan bir isimdi. Hem gol hem de asist bakımından büyük fark yaratıyordu. Fakat bu sezonun girişi pek de etkili olmadı. Kerem'in Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2'şer asisti var.
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