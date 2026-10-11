Kerem'in golleri ne zaman gelecek! Henüz gol yok!

Milli futbolcu, kariyerinin son yıllarında genelde çift haneli skor katkısında bulunan bir isimdi. Hem gol hem de asist bakımından büyük fark yaratıyordu. Fakat bu sezonun girişi pek de etkili olmadı. Kerem'in Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2'şer asisti var.