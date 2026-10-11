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Dünya İran’dan Trump’ın saldırı iddiasına tepki! Hayali düşman uydurmacası
Dünya

İran’dan Trump’ın saldırı iddiasına tepki! Hayali düşman uydurmacası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran’dan Trump’ın saldırı iddiasına tepki! Hayali düşman uydurmacası

Trump’ın Los Angeles ve San Diego’nun hedef alınabileceği senaryoya ilişkin sözlerine Tahran’dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD yönetimini kendi halkını korkutmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Amerikan kentlerine saldırabileceği yönündeki açıklamaları, İran ile ABD arasındaki söylem gerilimine yeni bir başlık ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda bu senaryoyu “hayali bir düşman uydurmacası” olarak nitelendirdi.

Bekayi, “ABD'nin Los Angeles ve San Diego'ya saldırı hakkındaki söylemleri hayali bir düşman uydurmacasıdır.” ifadesini kullandı.

BEKAYİ’DEN ABD YÖNETİMİNE SUÇLAMA

Washington’un gökyüzünde hayali bir düşman yaratarak Amerikan halkını korkutmayı amaçladığını savunan Bekayi, bu söylemin gerçek tehdidi perdelemek için kullanıldığını ileri sürdü.
İranlı sözcü, “Gerçek tehlike ne sınırlarının ötesinde ne de Los Angeles ve San Diego'nun üzerindedir. Tehlike, dünyaya yasa dışı bir savaş dayatan yönetimdedir.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN SÖZLERİNE NEWSOM DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trump, İran’ın ABD’deki kentlerden birini hedef alabileceği bir senaryodan söz ederken, “Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel.” ifadelerini kullanmıştı.

Los Angeles ve San Diego’nun bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom da X hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın sözlerine tepki göstermişti.

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