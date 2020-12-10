İmalat yatırımlarına yönelim artıyor

400 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avdagiç, son aylarda yatırım malı ithalatında belirgin bir artış gözlendiğini söyledi. Avdagiç, bu durumun Türk iş dünyasının Covid-19 salgını sonrası için bugünden yatırım yaptığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Girişimcimiz çalışıyor



Türk iş dünyasının hem tüketim mallarına hem de ekonomik büyümeyi sağlayacak yatırım mallarına da yöneldiğini vurgulayan Avdagiç, “Bu ise girişimcimizin ve yatırımcımızın pandemi korkusuna teslim olmadan ekonomik geleceğimiz için var gücüyle çalıştığını ortaya koymaktadır” diye konuştu.



Avdagiç, iş dünyasının yatırım malını başka bir mal veya hizmet üretmek için kullandığına işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:



İmkanlar genişliyor



“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ortaya koyduğu gibi ülkemizin ithalatı, yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artarak neredeyse benzer bir düzeyde gerçekleşti. Ne var ki alt dağılıma baktığımızda bu dönemde yatırım malı yani sermaye malı ithalatının tutarının yüzde 20.4 artış kaydettiğini gördük. Dolayısıyla yatırım malı ithalatında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’yi aşan bir artış oldu. Normalleşme döneminde ise zaten çok bariz, yüzde 32 artış var. Bu, Türk iş dünyasının Covid-19 salgını sonrası potansiyeli görerek yatırıma hazırlandığının işaretidir. Biliyoruz ki yatırım malı ithalatındaki artış, ‘Türkiye’nin üretim imkânlarında genişleme’ demektir. Bu da ekonomik büyüme anlamına gelmektedir. Biz bunu önemli buluyoruz.



Moralli ve ümitliyiz



Şu da muhakkak ki hayatın normale dönmesiyle yatırım malı ithalatının belirgin bir artış trendine girdi. Yatırım malı ithalatının karantina altında geçen ikinci çeyrekte yüzde 6.6, üçüncü çeyrekte yüzde 23.2 artması ümit vericidir. Ekim ayında da yüzde 57.6 artış var ki bu da çok olumludur.”



Hükumetin, yatırım malları teşvikine hız kesmeden devam etmesini yerli üretim için önemli olduğunun altını çizen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırım teşvik belgesi sayı ve tutarına baktığımızda da yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre adet bazında yüzde 95.3, tutar bazında ise yüzde 21.2 artış var. Bu artışın kaynağının da yerli yatırımcı olduğunu vurgulamak gerekir. Kurda ciddi dalgalanmaların yaşandığı böyle bir yılda iş dünyamızın yatırım şevkinin korunması, salgın belirsizliğinden en az şekilde etkilenmesi Türk yatırımcısının özgüvenini ve salgın sonrası dönem için umutlu olduğunu, buradaki potansiyeli net şekilde gördüğünü ortaya koyuyor.”

Teşvikler arttı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yerli yatırımcıya verilen teşviklerin yüzde 100 arttığını bildirdi. Geçen yılın 10 ayında yerli yatırımcılara sunulan 4 bin 2 teşvik belgesi sayısının bu senenin aynı döneminde 8 bin 53’e yükseldiği bilgisini verdi.

Tedarik üssü oluyoruz



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, salgının en iyi ihtimalle 2021’in ikinci çeyreğine kadar devam edeceği şeklinde beklentiler olduğunu anımsatarak, şunları aktardı: “Dünyada birikmiş bir talep var. Türk üreticisinin salgının yıkıcı etkisinin muhtemelen 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren azalmasıyla, devreden çekilmesiyle gelecek talebe şimdiden hazırlandığını söyleyebiliriz. Bize göre bu, sadece gelecekteki yerli talebi karşılamak için değil, aynı zamanda yeni tedarik üssü olarak öne çıkan ülkemizin dış talepteki artışlara karşı da hazırlığıdır. Aynı zamanda yabancı sermayenin pandemiye rağmen ülkemizdeki yatırımlarını muhafaza etmesi, bu algının yabancı yatırımcılarda da olduğunun güçlü bir işaretidir.”