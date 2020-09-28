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Spor IMAC Akrobasi Kupası, 10-11 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek
Spor

IMAC Akrobasi Kupası, 10-11 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:21:26 -
IMAC Akrobasi Kupası, 10-11 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), IMAC Akrobasi Kupası'nın 10-11 Ekim tarihlerinde, İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hezarfen Havaalanı Model Uçak Kulübünde yapılacak IMAC Akrobasi Kupası, basic, sportsman ve intermediate kategorilerinde gerçekleştirilecek.

THSF Hava Modelciliği lisansına sahip pilotların katılabileceği yarışlara, "www.aeromodelturkiye.com" web sitesi üzerinden, 8 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.



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