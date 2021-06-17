İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar sınava başvuru sırasında;

1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

2) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilânda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için ise denklik belgesinin,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

d) Yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilân edilir.

e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

III. SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2021 tarihinden itibaren sınav giriş belgesini Bankanın internet sitesinden temin edeceklerdir. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

b) Yazılı sınav 17/07/2021 günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde ayrıca belirtilecek ve Banka internet sitesinde de ilân edilecektir.

c) Sözlü sınav Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ileri bir tarihte Bankanın internet sitesinde ilân edilecektir.

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