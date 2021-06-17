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Ekonomi İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu yaptı
Ekonomi

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu yaptı

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile 10 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:22:00 -
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre Sınava  girmek  isteyen  adaylar  İş  Talep  Formu’nu  17/06/2021  –  02/07/2021  tarihleri arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında  vesikalık  fotoğraflarını  da  ekleyerek  elektronik  ortamda  göndereceklerdir.  (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar sınava başvuru sırasında;

1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

2)  Eğitimini  yurt  dışında  tamamlamış  olanlar  için  diploma  denkliğinin  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edildiğini  gösterir  belgenin,  bu  ilânda  yer  alan bölümlere  denkliği  yetkili  makamlarca  kabul  edilen  alanlardan  mezun  olanlar  için  ise  denklik belgesinin,

3) Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavına (YDS) denk kabul  edilen  ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c)   02/07/2021   Cuma   günü   saat   23:59’dan   sonra   yapılacak   başvurular   dikkate alınmayacaktır.

ç)  Adayların  başvuruları  Banka  tarafından  kontrol  edildikten  sonra  onaylanacak  ya  da reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak  başvurularının  onaylanıp  onaylanmadığı  takip  edilebilecektir.  Yanlış/hatalı  bilgi girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

d)  Yapılan  değerlendirme  sonucu  aranan  şartları  taşıyan  adaylardan,  en  yüksek  KPSS puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilân edilir.

e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.  Bu kişiler hiçbir hak  talep  edemezler.  Gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  veya  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

III. SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2021 tarihinden itibaren sınav giriş belgesini Bankanın internet sitesinden temin edeceklerdir. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi   gönderilmeyecektir.   Sınav  giriş   belgesi   bulunmayan   adaylar   sınava  alınmayacaktır. Adaylar  sınavda,  sınav  giriş  belgesi  ile  birlikte  resimli  nüfus  cüzdanı,  sürücü  belgesi  veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

b) Yazılı sınav 17/07/2021 günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde ayrıca belirtilecek ve Banka internet sitesinde de ilân edilecektir.

c)  Sözlü  sınav  Ankara’da  yapılacaktır.  Sözlü  sınav  tarihi,  yazılı  sınav  sonuçlarının açıklanmasından sonra ileri bir tarihte Bankanın internet sitesinde ilân edilecektir.

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