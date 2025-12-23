İLKSEÇ Vakfı İLKEM Kıraat İlmi İcazet merasimi gerçekleştirildi

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami Baş İmam Hatibi İsrafil KİRACI’nın sunuculuğunu üstlendiği Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, ilçe müftüleri, mülki idare amirleri, din görevlileri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reisü’l-Kurra Mustafa Demirkan Hocaefendi’nin riyasetinde gerçekleşen merasimde; Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Beylerbeyi Abdullahağa Camii İmam Hatibi Ekrem Öztürk, Hacı Ömer Çetinsaya Camii İmam Hatibi Ahmet Özyurt ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Baş tarafından aşr-ı şerifler okundu.

Programda konuşan İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi UZUNLAR, (Mahmut USTAOSMANOĞLU Efendi Hazretleri’nden nakille) yaptığı konuşmada: “Âlimler tuz gibidir, insanlar da et gibidir. Et tuzlanmazsa, tuzla buluşmazsa kokar. Burada geleceğin âlimleri yetişiyor. Ehl-i Kur’ân, Ehlullâh’tır. İLKSEÇ Vakfı olarak yaklaşık 1.500 öğrenciye ilim yolunda hizmet ediyor, geleceğin âlimlerini yetiştiriyoruz. Bu hizmetlere destek veren herkesten Rabbimiz ebeden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Merasimde söz alan İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman DEMİR, İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İLKEM’in eğitim yapısı ve uygulanan programlar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. DEMİR, İLKEM’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, merkezde 200’e yakın hafız öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Abdurrahman DEMİR, eğitim programlarının; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “İslami İlimler ve Kur’an’ı Anlama” programı ile birlikte kadim usul Arapça eğitimi, üst düzey pratik Arapça, hafızlık tekrarı ve ilmî müktesebatı güçlendiren çalışmalarla sürdürüldüğünü kaydetti. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, kolejlerde uygulanan yapay zekâ destekli dijital eğitim programları ile lise ve üniversite eğitimlerine destek verildiğini, ayrıca yoğun üniversite hazırlık programı uygulandığını dile getirdi.

DEMİR, yürütülen özverili çalışmalar neticesinde İLKEM’e olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, yıllık kabul edilen öğrenci sayısının yaklaşık altı katı başvuru aldıklarını da sözlerine ekledi.

İlkseç Vakfı olarak vatanına,milletine,dinine ve ailesine nesiller yetiştirdiklerini ifade etti

İLKEM Kıraat İlmi İcazet Merasimi, icazet alan öğrencilere çeşitli hediyelerin takdimi, dualar ve ikramlarla sona erdi.