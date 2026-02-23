  • İSTANBUL
Süper Lig takımlarının adı geçiyor! Türkiye'den dev operasyon

Süper Lig takımlarının adı geçiyor! Türkiye'den dev operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "şike ve bahis" operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "şike ve bahis" operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Bahadır Haktanır, Ferhat Karademir, Orhan Dönmez, Osman Serper ve Tuncay Gülel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

 

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğu ifade edilmişti.

Özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet (şike ve teşvik primi) iddiasıyla, İstanbul merkezli farklı illerde 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 32 zanlının yakalandığı, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

"Adana Demirspor yöneticileri Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz ve İhsan Çetinkaya, Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ, Antalyaspor yöneticileri Tuncay Gülel, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır, Bodrumspor yetkilisi Caner Tuna, Göztepe yöneticisi Enes Memiş, Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, İbrahim İnaç ve Tahsin Çoban, Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Yunus Emre Demirkol, Osman Öztürk ve Osman Serper, Alanyaspor yöneticileri Hüsamettin Akyüz ve Hüseyin Gümrükcüler, Denizlispor yöneticileri Hüseyin Sorudak ve Yavuz Cinkaya, Konyaspor yöneticileri Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever, Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven, Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak."

