Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında hiç kuşkusuz eğitim geliyor. Salgın tedbirleri doğrultusunda öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. İlkokul öğrencilerinin sene sonu karne notlarının neye göre hesaplanacağı ise merak konusu. Karne notu nasıl belirlenecek?

İlkokulların karne notları nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı merak edilen sorulara da cevap verdi. Açıklamada, “İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek” denildi.