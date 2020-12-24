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Eğitim İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?
Eğitim

İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda eğitim tüm sınıflar için uzaktan yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:41:00 -
İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Uzaktan eğitim ilk dönemin tamamlanacağı 22 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Peki sınav yapılacak mı? Sınavlar nasıl olacak?

İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek."

İlkokullarda sınav yapılacak mı?

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde sınav yapılacak mı?

Ortaokullarda bir sınav yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili ne zaman? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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