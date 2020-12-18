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Eğitim İlkokul ortaokul lise sınavları iptal mi?
Eğitim

İlkokul ortaokul lise sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin açıklamanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler sosyal medyada sınavların iptal olması talebini dile getirdi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise sınavları iptal olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise sınavlarında son durum ne?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:14:00 -
İlkokul ortaokul lise sınavları iptal mi?

Sınavlar nasıl olacak, yazılılar iptal mi edildi? Lise, ortaokul ve ilkokullarda uzaktan eğitimde sınavlar nasıl olacak?

İlkokul, ortaokul, lise sınavları iptal mi?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, ‘o tarih’ itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

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