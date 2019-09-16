İlkokul öğrencilerine Başkan Köse’den hediye

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine kalem kutusu, kalemtıraş, silgi ve kalemlerden oluşan set hediye edildi.

Safranbolu Kalealtı İlkokulundaki hediye dağıtım törenine katılan ve minik öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bugün ilkokula adım atan pırıl pırıl çocuklarımızın mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak için ziyaretler gerçekleştirerek, çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik” dedi.

Safranbolu’daki tüm okullarda 1. sınıflara dağıtımın yapılacağını belirten Başkan Köse, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceğidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer alması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının ilçemize ve ülkemize, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza, müdür, öğretmen ve tüm çalışanları ile birlikte velilerimize hayırlı olmasını diliyor, sevgili yavrularımıza sağlıkla, huzurla, başarılarla dolu güzel bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Köse’ye okul ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli eşlik etti.