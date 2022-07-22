İlkokul kayıtları ne zaman? 2022 Çocuğum hangi okula gidecek, anaokul ilkokul orta okul lise kayıt tarihleri:

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. 2019 2020 okullar ne zaman açılacak?öğrenciler ve veliler tarafından hızla aranıyor. Yaz tatilinin ilk ayının bitmesini ardından gözler 2019-2020 eğitim öğretim yılına çevrildi.

Okullarda kayıt ve adres değişikliği ne zamana kadar yapılacak?

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir. Lise kayıtları ne zaman: Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

1. sınıfa kaç doğumlular kayıt yaptıracak?

2022 de kaç doğumlular 1 sınıfa başlayacak: Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir. 2022 İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri: 2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı. E okul okul kayıt sorgulama ekranı için tıklayın

MEB ilkokul kaydı nasıl yapılır?

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.