Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. Milyonlarca kişi çocuğunun hangi okula başlayacağını araştırmaya başladı.

İlkokul kayıt sorgula e okul 2020

1.sınıfa başlayacak olan çocukların velileri internetten çocuklarının hangi okula gideceğini araştırmaya başladı. E okul sistemine giriş yaparak çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilirsiniz.

OKUL SORGULAMA E OKUL

2020-2021 MEB takvimi

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı 31 Ağustos 2020 Pazartesi

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 31 Ağustos-4 Eylül 2020

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi- 5 Şubat 2021 Cuma

İkinci dönem başlama tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021

Yaz tatili 18 Haziran 2021

Çocuğum 1.sınıfa ne zaman başlanır?

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.