Ağustos ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca veliyi kayıt stresi sardı. Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini, kayık işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

İlkokul kayıt sonuçları e okul MEB

31 Ağustos Pazartesi günü okulların açılacağı duyuruldu. Bu sebeple veliler okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öncelikler belirtelim 72-80 ay arasındaki çocukların 1. Sınıfa başlaması zorunludur. Bu yaş aralığındaki çocuklar için sağlık raporu alıp süreci bir yıl ertelemek mümkün değildir. Ancak 71 aylık çocuklar anaokuluna kayıt olabilir.

Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağı temmuz ayında e okul üzerinden ilan edildi. E okul sistemine giriş yaparak çocuğunuzun gideceği okulu öğrenebilirsiniz. Kayıt takvimi ise henüz açıklanmadı. Ancak birkaç gün içerisinde kayıt işlemleri başlayacaktır.

OKUL SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çocuğum 1.sınıfa ne zaman başlanır?

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.