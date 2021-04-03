İlkokul diploması alamayacakların sunucu olduğu kanal: Bir şırınga Özlem klasiği daha!

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Çin treni yalanı eline patlayan, hedef aldığı insanları neden hedef aldığını da bilmeyip sürü psikolojisine kapılan, gördüğü 'mizah' haberlerini gerçek sanıp canlı yayında son dakika diye okuyan şırınga Özlem lakaplı Özlem Gürses, bu kez de 500 kişinin yaptığı gizli partinin 4 kişilik mekanda gerçekleştiğini söyledi:

"Üsküdar'da dört kişilik mekanda 500 kişi koronanın ortasında parti verdi."

Yalan ve hatalarıyla hep alay konusu oldu

Yaptığı hatalarla sosyal medyada alay konusu olan Özlem Gürses adlı kadın, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alırken, 8 Mart'ta paylaştığı bir mesajı, 26 Mart'ta paylaşmış gibi okuyarak, ne kadar boş olduğunu gözler önüne sermişti.

Sözde mizah haberini gerçek sandı!

Gürses sözde bir mizah haber sitesinin paylaşımını da gerçek sanarak canlı yayında 'son dakika' okumuş, bu rezilliğinden sonra 'şırınga' lakabını almıştı. Haberde, Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darp edildiği yazılmıştı.

Çin treni travmasını hala atlatamadı

Gürses, İstanbul Halkalı'dan Çin'e hareket eden trenin geri döndüğü yalanını ortaya atmış, TCDD ise tren Ankara'dan geçerken uğradığı her istasyonda konumunu paylaşmıştı. Şırınga Özlem, tren Çin'e kadar ulaşmasına rağmen kamuoyundan özür dilemeyerek ağır bir travma yaşadı.