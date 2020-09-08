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Aktüel İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek
Aktüel

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız" - "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak" - "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" - "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır" - "Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:47:29 -
İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.

- "Kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız"

Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "

- "Çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır"

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının önemli olduğunu belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak, azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. "

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapı bulunduğunun altını çizdi.

Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik verdiklerini ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağladıklarını belirten Selçuk, 1'inci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, "Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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