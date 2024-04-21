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Eğitim İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:50:00 -
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı düzenlendi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu sınav, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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