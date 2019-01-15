İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2019 açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları...

15 Ocak 2019 Salı 12:46
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2019 açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları...

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir

Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır

 
ÜniversiteProgramPuan
Türü		Öğr.
Şekli		Kon
2018		Taban
Puanı		Başarı
Sıralaması
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)MFÖrgün50408,2048047000
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)MFÖrgün40403,7639949793
HACETTEPE Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün65397,9881853500
MEF Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MFBurslu2394,8719755620
GAZİ Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün90386,9560961158
MARMARA Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60380,7742365647
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MFBurslu2377,8189867901
BAŞKENT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4377,4580268218
TED Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MFBurslu5374,4017670613
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80372,7841171859
BURSA ULUDAĞ Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40372,4965772072
AKDENİZ Ü. (ANTALYA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50371,2874373025
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞAİlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60367,7193475993
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40367,1820876451
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60364,7354778528
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80363,0836979951
MERSİN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50362,2632080677
İSTANBUL MEDİPOL Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4362,0820480827
ERCİYES Ü. (KAYSERİ)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün70358,2194484254
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60357,7798584658
BAŞKENT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%75 İnd.6356,8103485556
İSTANBUL AYDIN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4355,8788086434
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80355,1101487139
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40355,0905287156
MALTEPE Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4354,8814287341
AYDIN ADNAN MENDERES Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40351,5501290437
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40351,2529990728
GAZİANTEP Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün85351,0609690906
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80350,3536891582
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4347,8796994067
İSTANBUL MEDENİYET Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50345,8985796061
KOCAELİ Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60345,3491096638
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4344,3619297646
İNÖNÜ Ü. (MALATYA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80343,6218098412
BALIKESİR Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80342,2050099935
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40340,65607101626
AFYON KOCATEPE Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60338,22169104221
SAKARYA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60337,34783105221
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40337,24047105340
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60335,12847107792
FIRAT Ü. (ELAZIĞ)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50333,09513110211
KIRIKKALE Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40332,77530110586
TRAKYA Ü. (EDİRNE)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40331,90335111663
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80330,09981113906
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40329,73207114376
UŞAK Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50328,46111115999
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40328,35899116127
TRABZON Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80328,32451116162
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60326,75446118142
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40326,73262118174
ADIYAMAN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60326,15930118889
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60326,15408118897
MALTEPE Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%75 İnd.9324,45154121065
SİVAS CUMHURİYET Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50323,78497122021
GAZİANTEP Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün55323,18301122808
MANİSA CELÂL BAYAR Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60322,71043123408
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40322,30011123942
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50319,96733127136
AKSARAY Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50318,85482128556
ATATÜRK Ü. (ERZURUM)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80317,32969130679
AMASYA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60316,72833131541
ORDU Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60316,25992132212
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50316,11890132433
HARRAN Ü. (URFA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60315,25938133671
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50313,97891135572
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu4313,83030135785
DÜZCE Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60313,68099135975
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50310,75454140336
KASTAMONU Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün70309,03786143002
SİNOP Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40308,20669144339
YOZGAT BOZOK Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60305,90636147926
SİİRT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün70305,33542148857
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80304,80175149707
GİRESUN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80304,67050149952
BARTIN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60304,31601150551
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%75 İnd.17304,02987151024
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80302,11420154270
TED Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF%75 İnd.10299,88206158114
MUŞ ALPARSLAN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40299,83454158182
ARTVİN ÇORUH Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün50298,29529160913
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu1296,70899163721
BAYBURT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün60296,47152164191
KAFKAS Ü. (KARS)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün65294,25717168320
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün80292,24617172251
LEFKE AVRUPA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFBurslu10290,41416175739
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.12288,05829180670
BAŞKENT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.13284,48789188361
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%75 İnd.18283,13509191387
HAKKARİ Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MFÖrgün40276,94477206012
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)MFÖrgün7274,12696213156
MALTEPE Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.27268,55841228290
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.8261,23463250572
İSTANBUL MEDİPOL Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.36260,25522253842
MEF Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF%75 İnd.18256,43853267208
BAŞKENT Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)MFÖrgün2253,79560276875
LEFKE AVRUPA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%75 İnd.15253,64189277480
İSTANBUL AYDIN Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.36253,15971279333
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)MFÖrgün12DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.20DolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA Ü.İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.35DolmadıDolmadı
TED Ü. (ANKARA)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF%50 İnd.15DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE)İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF%50 İnd.4DolmadıDolmadı
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF%50 İnd.15DolmadıDolmadı

 

 

Günün Özeti

  1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
  3. İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları
  4. İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019
  5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ne durumda

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