İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2019 açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları...15 Ocak 2019 Salı 12:46
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2019 açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ne durumda? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları...
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
|Üniversite
|Program
|Puan
Türü
|Öğr.
Şekli
|Kon
2018
|Taban
Puanı
|Başarı
Sıralaması
|BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|Örgün
|50
|408,20480
|47000
|ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|Örgün
|40
|403,76399
|49793
|HACETTEPE Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|65
|397,98818
|53500
|MEF Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|Burslu
|2
|394,87197
|55620
|GAZİ Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|90
|386,95609
|61158
|MARMARA Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|380,77423
|65647
|YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|Burslu
|2
|377,81898
|67901
|BAŞKENT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|377,45802
|68218
|TED Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|Burslu
|5
|374,40176
|70613
|DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|372,78411
|71859
|BURSA ULUDAĞ Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|372,49657
|72072
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|371,28743
|73025
|İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|367,71934
|75993
|PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|367,18208
|76451
|YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|364,73547
|78528
|ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|363,08369
|79951
|MERSİN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|362,26320
|80677
|İSTANBUL MEDİPOL Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|362,08204
|80827
|ERCİYES Ü. (KAYSERİ)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|70
|358,21944
|84254
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|357,77985
|84658
|BAŞKENT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%75 İnd.
|6
|356,81034
|85556
|İSTANBUL AYDIN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|355,87880
|86434
|NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|355,11014
|87139
|DİCLE Ü. (DİYARBAKIR)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|355,09052
|87156
|MALTEPE Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|354,88142
|87341
|AYDIN ADNAN MENDERES Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|351,55012
|90437
|MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|351,25299
|90728
|GAZİANTEP Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|85
|351,06096
|90906
|ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|350,35368
|91582
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|347,87969
|94067
|İSTANBUL MEDENİYET Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|345,89857
|96061
|KOCAELİ Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|345,34910
|96638
|YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|344,36192
|97646
|İNÖNÜ Ü. (MALATYA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|343,62180
|98412
|BALIKESİR Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|342,20500
|99935
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|340,65607
|101626
|AFYON KOCATEPE Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|338,22169
|104221
|SAKARYA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|337,34783
|105221
|MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|337,24047
|105340
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|335,12847
|107792
|FIRAT Ü. (ELAZIĞ)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|333,09513
|110211
|KIRIKKALE Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|332,77530
|110586
|TRAKYA Ü. (EDİRNE)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|331,90335
|111663
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|330,09981
|113906
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|329,73207
|114376
|UŞAK Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|328,46111
|115999
|NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|328,35899
|116127
|TRABZON Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|328,32451
|116162
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|326,75446
|118142
|VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|326,73262
|118174
|ADIYAMAN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|326,15930
|118889
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|326,15408
|118897
|MALTEPE Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%75 İnd.
|9
|324,45154
|121065
|SİVAS CUMHURİYET Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|323,78497
|122021
|GAZİANTEP Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|55
|323,18301
|122808
|MANİSA CELÂL BAYAR Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|322,71043
|123408
|KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|322,30011
|123942
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|319,96733
|127136
|AKSARAY Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|318,85482
|128556
|ATATÜRK Ü. (ERZURUM)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|317,32969
|130679
|AMASYA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|316,72833
|131541
|ORDU Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|316,25992
|132212
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|316,11890
|132433
|HARRAN Ü. (URFA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|315,25938
|133671
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|313,97891
|135572
|DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|4
|313,83030
|135785
|DÜZCE Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|313,68099
|135975
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|310,75454
|140336
|KASTAMONU Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|70
|309,03786
|143002
|SİNOP Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|308,20669
|144339
|YOZGAT BOZOK Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|305,90636
|147926
|SİİRT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|70
|305,33542
|148857
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|304,80175
|149707
|GİRESUN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|304,67050
|149952
|BARTIN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|304,31601
|150551
|YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%75 İnd.
|17
|304,02987
|151024
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|302,11420
|154270
|TED Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|%75 İnd.
|10
|299,88206
|158114
|MUŞ ALPARSLAN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|299,83454
|158182
|ARTVİN ÇORUH Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|50
|298,29529
|160913
|ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|1
|296,70899
|163721
|BAYBURT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|60
|296,47152
|164191
|KAFKAS Ü. (KARS)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|65
|294,25717
|168320
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|80
|292,24617
|172251
|LEFKE AVRUPA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Burslu
|10
|290,41416
|175739
|YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|12
|288,05829
|180670
|BAŞKENT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|13
|284,48789
|188361
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%75 İnd.
|18
|283,13509
|191387
|HAKKARİ Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|Örgün
|40
|276,94477
|206012
|YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
|MF
|Örgün
|7
|274,12696
|213156
|MALTEPE Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|27
|268,55841
|228290
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|8
|261,23463
|250572
|İSTANBUL MEDİPOL Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|36
|260,25522
|253842
|MEF Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|%75 İnd.
|18
|256,43853
|267208
|BAŞKENT Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
|MF
|Örgün
|2
|253,79560
|276875
|LEFKE AVRUPA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%75 İnd.
|15
|253,64189
|277480
|İSTANBUL AYDIN Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|36
|253,15971
|279333
|DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
|MF
|Örgün
|12
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA Ü.
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|35
|Dolmadı
|Dolmadı
|TED Ü. (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|%50 İnd.
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|%50 İnd.
|4
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|MF
|%50 İnd.
|15
|Dolmadı
|Dolmadı