0553 313 94 23

İlklerin YAŞ toplantısı başladı

24 Haziran'la birlikte değişen hükümet sisteminin ilk YAŞ toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
İlklerin YAŞ toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Anıtkabir’de düzenlenen tören sonrasında YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya katılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katılıyor.

İLKLERİN TOPLANTISI

İlklerin toplantısı olarak görülen toplantı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ toplantısı. Önemli kararların alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk defa katılıyor. Genelkurmay Başkanı olarak önceki YAŞ toplantılarına katılan Hulusi Akar toplantıya ilk defa Milli Savunma Bakanı olarak, Genelkurmay Başkanı olarak da Orgeneral Yaşar Güler katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ toplantısına ilk defa katılıyor.

Önemli kararların alınacağı toplantıda önemli atamaların yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. Yüksek Askeri Şura
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Anıtkabir
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  6. Fuat Oktay
  7. Hulusi Akar
  8. Abdulhamit Gül
  9. Süleyman Soylu
  10. Berat Albayrak
  11. Ziya Selçuk
  12. Yaşar Güler
  13. YAŞ toplantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'li muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak