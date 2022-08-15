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Spor 'İlkleri yapmak istiyoruz'
Spor

'İlkleri yapmak istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarında olmasını hem Trabzonspor hem de ülkemiz için istiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:49:00 -
'İlkleri yapmak istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarında olmasını hem Trabzonspor hem de ülkemiz için istiyoruz." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.

Kopenhag takımıyla ilgili olarak Abdullah Avcı, "Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında olan bir ekip. Danimarka Ligi'nde 14 şampiyonluğu 8 kupası var. Uzun süre 4-4-2 düzeninde bundan önceki hocalarıyla oynamışlardı. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı daha öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması bir takım. Koşu mesafesi yüksek. Duran toplarda etkililer ve etkili kullanıyorlar. Seyirci atmosferi etkili. Güçlü ve güçsüz yönlerinin analizini yaptık. Bunun üzerine çalıştık. Uzun süre sonra Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarında olmasını hem Trabzonspor hem de ülkemiz için istiyoruz. Onun için bütün hazırlıklarımızı bunun için yaptık" dedi.

"İlkleri yapmak istiyoruz"

Trabzon'da sürekli üstüne koyarak gittiklerini kaydeden Avcı, "Trabzonspor'da ortalama 21 ayı bitirdim. Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Oyunda çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyonu ve Süper Kupa'yı alarak, son üç resmi maçta gol yemeyen özgüveni olan bir takımız. Her şeyiyle iyi durumdayız, ilkleri yapmak istiyoruz. Avrupa'da oynayacağın her maçın zorlukları fazladır. Biz fiziksel ve zihinsel olarak buna hazırız. Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da dinletmek istiyoruz. Şu anda her şey itibariyle iyi durumdayız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Trabzonspor'un daha önce Kopenhag ile oynadığı maçların hatırlatılması üzerine ise Avcı, "Aslında maçlar kafa kafaya gitmiş. Umarım bu geçen süreç geçmişte kalmış. Ama her zaman ilkler vardır. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Taktikleri Cornelius'tan aldım zaten (Gülüyor)" diye konuştu.

 


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