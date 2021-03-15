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Gündem İlker Mataracı kimdir?
Gündem

İlker Mataracı kimdir?

İlker Mataracı'nın hayatını kaybetmesinin ardından İlker Mataracı kimdir? İlker Mataracı kaç yaşındaydı? gibi sorular merak ediliyor. Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. İlker Mataracı odasında baygın halde bulunduktan sonra hayatını kaybeden Dr. İlker Mataracı kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:29:00 -
İlker Mataracı kimdir?

İlker Mataracı yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde odasında baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan İlker Mataracı, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

İlker Mataracı kimdir?

İlker Mataracı, 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimin, 1997 yılında KTÜ Tıp Fakültesinde tamamladı. 2003 yılında Kartal Koşuyolu EAH'de uzmanlık tamamladı.

Uzmanlık Alanları

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Çalıştığı Merkezler

1997-1998 Güneysu Merkez Sağlık Ocağı Rize
1998-2003 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2010- > SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

Bilimsel Yayın Sayısı

24 Uluslararası dergilerde makale
85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
37 Ulusal dergilerde yayınlanan makale
110 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri

Vaka Deneyimi

Koroner Bypass Cerrahisi
Kalp Kapak Cerrahisi
Aort diseksiyonu Cerrahisi
Kalp Kapak Tamiri
Periferik Arter Hast. Cerrahisi
Varis Cerrahisi

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2000
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2009
Uluslararası Travma Ve Acil Cerrahi Derneği 2010
Fleboloji Derneği 2008

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