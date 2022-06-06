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Medya İlker Kurt'un cenaze töreni ne zaman nerede?
Medya

İlker Kurt'un cenaze töreni ne zaman nerede?

Oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından pek çok kişi İlker Kurt için düzenlenecek olan cenaze töreninin ne zaman nerede düzenleneceğini araştırmaya başladı. Peki, İlker Kurt'un cenaze töreni İstanbul'da mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:51:00 -
İlker Kurt'un cenaze töreni ne zaman nerede?

Pek çok dizi ve filmde rol alan İlker Kurt'un bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü öğrenildi. Kurt'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bilgilisine ulaşıldı. Bu acı haberin ardından oyuncunun sevenleri, yakınları 'İlker Kurt'un cenaze töreni nerede?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İlker Kurt'un cenaze töreni ne zaman nerede?

İlker Kurt'un cenazesi 6 Haziran Pazartesi günü öğlen namazında İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari camisinden kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

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