İlker Başbuğ cezaevine mi girecek? İlker Başbuğ için ne kadar ceza isteniyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında,, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu. Teklifin FETÖ'nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.

İlker Başbuğ kimdir?

İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943 tarihinde Ayfonkarahisar'da dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, 1962 senesinde Kara Harp Okulu, 1963 senesinde de Piyade Okullarını bitirdi. 1971 senesine dek Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1973 senesinde Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Brüksel'de NATO Uluslararası Askerî Karargâhında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51. Piyade Tümeni 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1993 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti.1997 senesinde ise Korgeneral oldu. Korgeneral rütbesi ile 2. Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002 senesinde Orgeneral rütbesine terfi etti. 2002-03 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-05 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 2005-06 yıllarında Birinci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip 2006 yılı atamaları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.