İlkbahar ekinoksu ne demek? 21 Mart tarihinde ne olacak?

21 Mart tarihinde ilkbahar ekinoksunda Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerden uzun olur. Kuzey Yarım Küre’de bu durumun tam tersi gerçekleşir. 21 Mart gece gündüz eşitliği tarihinden sonra gündüzler uzarken, geceler ise kısalmaya başlayacaktır.

Ekinoks olayı, yılda iki kez gerçekleşir. Söz konusu olayda gündüz ile gece eşit olur. Ekinoks olayı ilkbaharın başlangıcı ve havaların ısınması olarak da bilinir.

İlkbahar ekinoksu ne demek?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanır. Bu durumda, gündüz ile gece saatleri eşit olur. Bu olay, İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanmaktadır.

21 Mart tarihinde ne olacak?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşecektir. Gölge boyu Ekvator’da sıfır olur. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlayacak. Kuzey Yarım Küre’de ise bu durumun tam tersi gerçekleşecek. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcı olmaktadır.

Bu durumda aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmektedir. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülmektedir. Bu tarihte Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olacaktır. Bu tarih; Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcı olarak bilinir.