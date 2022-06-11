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Spor İlkay Gündoğan’ın yeni adresi netleşiyor
Spor

İlkay Gündoğan’ın yeni adresi netleşiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni takımı netleşmek üzere.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:11:00 -
İlkay Gündoğan’ın yeni adresi netleşiyor

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Manchester City formasıyla oldukça görkemli bir şampiyonluk yaşayan İlkay Gündoğan, takımdan ayrılmanın eşiğinde.

Liverpool ile şampiyonluk yarışına giren Pep Guardiola ve öğrencileri, ligin son maçında Aston Villa ile karşılaştı.

Zorlu maçta 2-0 geriye düşen City, 76, 78 ve 81'inci dakikalarda gelen üst üste gollerle şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şampiyonluk maçında attığı iki golle birlikte adeta kahraman ilan edilen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, her an yeni takımına imza atabilir.

6 yıl sonra veda

İlkay Gündoğan, yaklaşık 6 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Forma giymek istiyor

Bild gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak için Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi.

Hayali Barcelona

Haberde oyuncuyla Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilirken, İlkay'ın Barcelona'da oynama hayalinden dolayı rotasını İspanya'ya da çevirebileceği kaydedildi.

Pep Guardiola'nın yönetiminden memnun olmayan tecrübeli oyuncunun yeni bir meydan okumaya hazırlandığı aktarıldı.

43 maçta 10 gol

Manchester City ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta, 10 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

 

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