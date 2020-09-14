İlk zil öncesi velilerle toplantı

“Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlerimize yardımcı olacak bir kılavuz hazırladık” diyen Bakan Selçuk, “Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.