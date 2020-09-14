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Eğitim İlk zil öncesi velilerle toplantı
Eğitim

İlk zil öncesi velilerle toplantı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitim için açılmasına ilişkin hazırlıklar devam ederken ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul yönetimlerinin velilerle çevrimi içi toplantılar yapmaya başlayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:06:00 -
İlk zil öncesi velilerle toplantı

“Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlerimize yardımcı olacak bir kılavuz hazırladık” diyen Bakan Selçuk, “Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

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