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Gündem İlk yerli gaz 2023’te! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akit’e konuştu
Gündem

İlk yerli gaz 2023’te! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akit’e konuştu

Türkiye’nin dünyanın bor rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Son birkaç yıldır bor madenindeki sıvı atıkların içerisindeki lityuma odaklandık. Elektrikli otomobillerle birlikte lityuma dayalı bataryalar ve piller önem kazanmış olacak. Asıl amacımız, Türkiye’nin lityum ihtiyacının tamamını kendi bor madeni tesislerimizden karşılayabilmek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:58:00 - 2020-12-30 09:59:24
İlk yerli gaz 2023’te! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akit’e konuştu

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Akit’e özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

“Enerjinin sessiz devrimleri”

Enerji alanında sessiz devrimler yaşandığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Özellikle son 15 yılda enerji alanında bir taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya çalışırken, bir taraftan da arz güvenliği kapsamında adımlar atıyoruz. Kömürü, doğal gazı, hidroliği, rüzgârı elektriğe dönüştürürken kullandığımız ekipmanların yerlileşmesi çok önemli. Bakın şu anda dünyanın tek entegre güneş paneli fabrikası üreten tesisimiz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara’da hizmete alındı. Yıllık hedefimiz 1000 megavat güneş santrali kurmak. Bunun yanında teknolojisi, yerliliği yüzde 50’nin üzerinde olan yaklaşık 7-8 tane daha üretim firması var. Bunlar iç ve dış pazarlara güneş paneli, ekipmanı, güneş santrali ihraç edebilecek potansiyele gelmiş durumda. Rüzgâr tribünlerinin de önemli kısmını jeneratör başta olmak üzere artık Türkiye’de üretmeye başlayacağız. Kanatları, kuleleri halihazırda üretebiliyoruz. Jeneratörden elektriğe dönüştüren kısmı da şimdi onların anlaşmaları yapıldı, onlar da başlayacak. Petrol kuyu açma işlemlerinde kullandığımız sondaj makinelerinde de yine önemli oranda yerlileşme devam ediyor. Kaşif isimli su altı robotunu kamuoyunda Cumhurbaşkanımız tanıtmıştı. Bu robotla birlikte suyun 2000-2500 metre altında, deniz tabanında kuyu başındaki iş ve işlemleri geminin platformundan uzaktan kontrol edebilir, yapabilir hale geldik.”

“Lityumdan pil üretilecek”

Bakan Dönmez, son dönemde AR-GE çalışmaları ile farklı alanlarda değerlendirilen bor madenine ilişkin ise şunları söyledi: “Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72’si Türkiye’de. Dünyada yüzde 52 pazar payımız var. Tesislerimizde ürettiğimiz bor ve türevlerini dünyaya pazarlıyoruz. Son birkaç yıldır bor madenindeki sıvı atıkların içerisindeki lityuma odaklandık. Herkesin elinde tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazlar var. Bunlar için piller yapılıyor. Lityum daha kararlı ve çok daha düşük hacimlerde yüksek miktarlarda enerji depolayabilme özelliği nedeniyle öne çıktı. Elektrikli otomobillerle birlikte lityuma dayalı bataryalar ve piller önem kazanmış olacak. Asıl amacımız, Türkiye’nin lityum ihtiyacının tamamını kendi bor madeni tesislerimizden karşılayabilmek. Tesislerimizde elde edilen lityum karbonatı yüzde 99,9 oranında saflıkta elde edip TÜBİTAK’a gönderdik. Pil yapımı için uygun olup olmadığını test ettirdik. TÜBİTAK halk arasında mercimek diye tabir edilen hesap makinelerinde, masa üstü cihazlarda kullanılan pillerden yaptı. Testlerin sonunda kaliteli ve sıkıntısız bir ürün olduğu ortaya çıktı.”

“Oruç Reis çalışmaya devam ediyor”

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına da değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Oruç Reis 4 ay boyunca 11 bin kilometrelik iki boyutlu sismik çalışmaları yapıp birinci aşamadaki görevleri tamamlandı ve limana döndü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Oruç Reis Gemisi şu anda Antalya Körfezinde 6 aylık bir programla üç boyutlu sismik çalışmalarına başladı. Barbaros Hayrettin Paşa Doğu Akdeniz’in güney bölümlerinde, Antalya açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalara devam ediyor. Yavuz Gemisi sondajını bitirdi ve sonraki görev için Mersin Taşucu’nda hazırlıklarına devam ediyor. Bu gemilerimiz yüksek teknolojili işler gerçekleştiriyor. Şimdiye dek Akdeniz ve Karadeniz’de 9 sondaj gerçekleştirdik. Sürekliliği olmayan gaz akışı alanları da bulduk ama herhangi bir keşif olarak açıklamadık. Ancak o bölgelerdeki sondajlarımıza devam edeceğiz.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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