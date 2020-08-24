İlk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam araç üretimi 653 bin 592 adet adede ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 33 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-temmuz döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı.