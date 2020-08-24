  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İlk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi
Ekonomi

İlk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi ve otomobil üretim rakamları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:53:00 -
İlk yedi ayda 440 bin 103 adet otomobil üretildi

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam araç üretimi 653 bin 592 adet adede ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 33 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-temmuz döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı